Зеленский обсудил с послами стран G7 ход реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), во время которой обсудил ход реформ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Кузнецов и Игорь Жовква.

Зеленский подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и воплощением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Отдельное внимание во время встречи была сосредоточена на борьбе с коррупцией.

Участники детально обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского самоуправления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудили ситуацию с реализацией проекта "Северный поток-2". Кроме того, стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.