ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Зеленський обговорив з Міністром оборони Британії виклики Україні в Чорному та Азовському морях

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 листопада 2021 19:21
Зеленський обговорив з Міністром оборони Британії виклики Україні в Чорному та Азовському морях Фото: Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Беном Уоллесом (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Беном Уоллесом. Сторони обговорили виклики в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відзначається, що в ході зустрічі Зеленський розповів Уоллесу про виклики, що виникають перед Україною в акваторіях Чорного і Азовського морів. Також обговорювалися міжнародні кроки для відновлення безпечного судноплавства в регіоні та поглиблення двостороннього співробітництва у сфері оборони.

Глава держави наголосив на необхідності реалізації послідовних кроків для отримання Україною повноцінного членства в НАТО. Як зазначив Зеленський, українська сторона активізує роботу в цьому напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Великобританія
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів