Зеленський про обстріл Кременчука: плювок Путіна якраз після розмови з Трампом

"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури - енергетичної інфраструктури", - зазначив президент.

Він уточнив, що ворог застосував для ударів крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Також були дрони типу "Шахеж", що ускладнити захист для ППО України.

Як поінформував президент, значну кількість ворожих цілей вдалося збити. Постраждалих внаслідок атаки немає, однак є ушкодження енергетичної інфраструктури.

Зеленський зазначив, що такий крок РФ є "плювком" після того, що було зроблено, щоб зупинити війну.

"Це - російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах", - говорить президент.

Глава держави також зазначив, що це відбувається в той момент, коли сам глава Кремля Володимир Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу і намагається хоч якось "допомоги своїм спільникам у Тегерані.

Резюмуючи Зеленський додав, що Україна щодня втрачає людей, а ця війна могла б давно закінчитися, якби світ реагував на РФ принципово і "не купувався на російські маніпуляції та брехню".