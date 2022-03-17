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Зеленский обратился к Шольцу: разрушьте стену, помогите нам остановить войну

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал немецкого канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России. Украинский президент упрекнул его в том, что страны за океаном оказались ближе, чем Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь в Бундестаге.

"Почему государства за океаном для нас оказались ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но об которую бьемся мы, пока воюем за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии заслуженное лидерство, поддержите нас, остановите войну, помогите нам ее остановить", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что когда Киев предупреждал Берлин о том, что газопровод "Северный поток-2" - это политическое оружие, то слышал в ответ, что это экономический проект.

"А это был цемент для новой стены (между свободой и несвободой, - ред.)", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский в своей речи в Конгрессе США предложил создать "Ассоциацию U24" за мир - объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии.

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Владимир ЗеленскийОлаф ШольцВойна России против Украины