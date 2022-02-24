Зеленский обратился к россиянам: мы разные, но это не повод быть врагами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации по поводу напряженности между странами. По его словам, украинцы и россияне разные, но это не повод до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Зеленский напомнил, что Россию и Украину разделяет более 2000 км. границы. Однако вдоль этой границы сегодня стоят российские войска - почти двести тысяч солдат и тысячи боевых машин. Российское руководство одобрило их наступление на территорию Украины.

"Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом - и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору", - говорит Зеленский.

Он отметил, что Украина в российских новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны.

"Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине", - отметил Зеленский.

Зеленский говорит, что украинцы не могут ненавидеть русскую культуру, поскольку ненавидеть любую культуру невозможно.

"Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами", - сказал Зеленский.