Зеленський звернувся до росіян: ми різні, але це не привід бути ворогами

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації з приводу напруженості між країнами. За його словами, українці і росіяни різні, але це не привід до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

Зеленський нагадав, що Росію та Україну розділяє понад 2000 км кордону. Однак уздовж цього кордону сьогодні стоять російські війська - майже двісті тисяч солдатів і тисячі бойових машин. Російське керівництво схвалило їх наступ на територію України.

"Вам кажуть, що це полум'я принесе звільнення народу України. Але український народ вільний. Він пам'ятає про своє минуле - і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам кожен день по телевізору", - каже Зеленський.

Він зазначив, Україна в російських новинах і Україна в реальному житті - це дві абсолютно різні країни.

"Вам кажуть, що ми нацисти. Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав більше восьми мільйонів життів? Як я можу бути нацистом? Розкажіть про це моєму дідові. Який пройшов всю війну в піхоті Радянської Армії. А помер полковником в незалежній Україні", - зазначив Зеленський.

Зеленський каже, що українці не можуть ненавидіти російську культуру, оскільки ненавидіти будь-яку культуру неможливо.

"Сусіди завжди збагачують один одного культурно. Однак це не робить їх єдиним цілим. Не розчиняє нас у вас. Ми різні. Але це не привід бути ворогами", - сказав Зеленський.