Зеленский обратился к Путину: давайте садиться за стол переговоров

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал лидера РФ сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский.
Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.