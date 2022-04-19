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Зеленский об обмене Медведчука: Мы не слышим ответа от России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил ответа России касательно предложения обмена задержанного нардепа Виктора Медведчука на жителей и защитников Мариуполя. С такой инициативой обмена выступил сам Медведчук после неудачной попытки побега из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на это молчание Кремля нужно обратить внимание всех, кто был или может быть связанным с Россией.

"Когда будет решаться ваша судьба - в Москве будут молчать. Это показательно и это лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ", - резюмировал он.

Напомним, вчера Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой организовать его обмен на защитников и жителей Мариуполя.

О том, возможен ли обмен Медведчука и какая судьба его ждет, вы можете прочитать в материале РБК-Украина

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