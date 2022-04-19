Зеленский об обмене Медведчука: Мы не слышим ответа от России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил ответа России касательно предложения обмена задержанного нардепа Виктора Медведчука на жителей и защитников Мариуполя. С такой инициативой обмена выступил сам Медведчук после неудачной попытки побега из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя", - сказал президент.
Зеленский отметил, что на это молчание Кремля нужно обратить внимание всех, кто был или может быть связанным с Россией.
"Когда будет решаться ваша судьба - в Москве будут молчать. Это показательно и это лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ", - резюмировал он.
Напомним, вчера Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой организовать его обмен на защитников и жителей Мариуполя.
О том, возможен ли обмен Медведчука и какая судьба его ждет, вы можете прочитать в материале РБК-Украина
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