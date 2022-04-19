Зеленский об обмене Медведчука: Мы не слышим ответа от России

"Мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на это молчание Кремля нужно обратить внимание всех, кто был или может быть связанным с Россией.

"Когда будет решаться ваша судьба - в Москве будут молчать. Это показательно и это лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ", - резюмировал он.