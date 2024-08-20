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Зеленський обговорюватиме з представниками патріарха Варфоломія заборону РПЦ в Україні

Кропивницький, Вівторок 20 серпня 2024 17:13
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Зеленський обговорюватиме з представниками патріарха Варфоломія заборону РПЦ в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з представниками вселенського патріарха Варфоломія рішення української влади заборонити РПЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Він нагадав, що сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон щодо духовної незалежності України. Це рішення обговорювалося з членами Ради церков та релігійних організацій.

"І днями я говоритиму з представниками вселенського патріарха Варфоломія. Ми і далі зміцнюватимемо Україну, наше суспільство", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Рада ухвалила закон, який передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні.

Також ця заборона поширюється на організації, що пов'язані з РПЦ.

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв зазначав, що таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

При цьому він пояснював, що ухвалення закону не означає автоматичної заборони УПЦ.

Більш детально про те, що буде з УПЦ, - у матеріалі РБК-Україна.

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