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Зеленський обговорив зі Столтенбергом фонд на 100 млрд євро для України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві. Сторони, зокрема, говорили про фонд на 100 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони у розмірі 100 млрд євро терміном на п'ять років", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що країни НАТО мають можливості для того, щоб реалізувати таку ініціативу генсека.

Але, як зазначив президент, Україні важливо знати деталі створення фонду. Зеленський наголосив, що така ініціатива не повинна враховувати двосторонню допомогу, яка передбачена угодами щодо гарантій безпеки.

Фонд на 100 млрд євро для України

Варто зауважити, що інформація про плани створити фонд НАТО для допомоги Україні обсягом 100 млрд євро на п'ять років з'явилася у ЗМІ на початку квітня. Ідею запропонував генсек Єнс Столтенберг.

За його планами таку ініціативу хочуть затвердити на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Захід пройде 9-11 липня.

Як писало Bloomberg із посиланням на джерела, допомога в рамках фонду може бути незначною, оскільки планується враховувати двосторонні пожертвування Україні від країн НАТО.

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