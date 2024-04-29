Зеленський обговорив зі Столтенбергом фонд на 100 млрд євро для України

Фонд на 100 млрд євро для України

Варто зауважити, що інформація про плани створити фонд НАТО для допомоги Україні обсягом 100 млрд євро на п'ять років з'явилася у ЗМІ на початку квітня. Ідею запропонував генсек Єнс Столтенберг.

За його планами таку ініціативу хочуть затвердити на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Захід пройде 9-11 липня.

Як писало Bloomberg із посиланням на джерела, допомога в рамках фонду може бути незначною, оскільки планується враховувати двосторонні пожертвування Україні від країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.