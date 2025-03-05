ua en ru
Ср, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський обговорив з Шольцом шляхи досягнення справедливого миру в Україні

Середа 05 березня 2025 15:49
UA EN RU
Зеленський обговорив з Шольцом шляхи досягнення справедливого миру в Україні Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили, зокрема, шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави та Tagesschau.

За словами Зеленського, він провів з Шольцом відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.

"Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна завжди памʼятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита та захист тисячі людей.

За словами речника німецького уряду, Шольц та Зеленський обговорили поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

"Федеральний канцлер привітала готовність Президента України якнайшвидше розпочати переговори. Обидва погодилися з важливістю лідерської ролі президента США, в тому числі з метою досягнення швидкого початку припинення вогню і тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першим кроком могло б стати припинення атак з повітря і моря, а також на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

"Наша солідарність непорушна, в цьому я запевнив сьогодні по телефону президента Зеленського. Добре, що він готовий домовлятися. Ми згодні: Президент США зберігатиме керівну роль з метою швидкого початку припинення вогню та тривалого миру", - написав в соцмережі Х Шольц.

Ініціатива Зеленського щодо перемир'я в небі й на морі

Нагадаємо, вчора, 4 березня, президент Володимир Зеленський запропонував план поетапного перемир'я у російсько-українській війні. Йдеться, зокрема, про припинення повітряних ударів, на що, імовірно, може піти Кремль.

Детальніше про ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мирні переговори Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
Перемир'я в небі. Що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це Кремль
Перемир'я в небі. Що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це Кремль
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України