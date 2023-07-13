Зеленський обговорив з президентом ПАР підготовку до саміту формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до саміту формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Президент зазначив, що подякував Рамафосу за візит до Бучі та Києва разом з іншими африканськими лідерами та за зусилля щодо повернення в Україну депортованих росіянами дітей.

"Високо оцінили результати зустрічей радників у Копенгагені. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру та необхідні дипломатичні кроки щодо консолідації підтримки України африканськими країнами", - додав Зеленський.

Він також розповів, що запросив Південно-Африканську Республіку приєднатися до ініціативи Grain From Ukraine, яка передбачає експорт українського зерна.

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка разом з іншими країнами Африки у червні представила "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Зокрема, він передбачає початок переговорів між Києвом та Москвою без виведення окупаційних військ.

При цьому ПАР зберігає зв'язки з Москвою і навіть планує прийняти російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС, який має відбутися у серпні.