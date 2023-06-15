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Зеленський обговорив можливість саміту Україна - Латинська Америка з президентом Коста-Ріки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Коста-Ріки Родріго Чавесом Роблесом. Однією з тем переговорів стала можливість саміту Україна - Латинська Америка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Глава держави подякував своєму колезі за підтримку України на міжнародних майданчиках, запровадження санкцій проти Росії та регіональне лідерство у питанні створення спецтрибуналу за злочин агресії для РФ.

Зеленський зазначив, що розповів президенту Коста-Ріки про наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС. Наразі важливо, щоб країна-агресор відповіла за такі дії, додав глава держави.

"Також обговорили можливість організації саміту Україна - Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Коста-Ріка вирішила підтримати створення спецтрибуналу для Росії ще у квітні 2023 року. Вона стала 34 країною, яка приєдналася до групи відповідної ініціативи.

Такий спецтрибунал необхідний для того, щоб притягнути до відповідальності російських чиновників за повномасштабне вторгнення в Україну, яке призвело до великої кількості загиблих мирних жителів, руйнування цілих міст і не тільки.

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