Зеленський обговорив можливість саміту Україна - Латинська Америка з президентом Коста-Ріки

Глава держави подякував своєму колезі за підтримку України на міжнародних майданчиках, запровадження санкцій проти Росії та регіональне лідерство у питанні створення спецтрибуналу за злочин агресії для РФ.

Зеленський зазначив, що розповів президенту Коста-Ріки про наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС. Наразі важливо, щоб країна-агресор відповіла за такі дії, додав глава держави.

"Також обговорили можливість організації саміту Україна - Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Коста-Ріка вирішила підтримати створення спецтрибуналу для Росії ще у квітні 2023 року. Вона стала 34 країною, яка приєдналася до групи відповідної ініціативи.

Такий спецтрибунал необхідний для того, щоб притягнути до відповідальності російських чиновників за повномасштабне вторгнення в Україну, яке призвело до великої кількості загиблих мирних жителів, руйнування цілих міст і не тільки.