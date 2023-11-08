Зеленський обговорив лікування Саакашвілі з президентом Грузії

"Провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський отримав привітання від неї та сам привітав дружній грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією спільних зусиль на шляху до Європейського союзу.

"Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування", - додав президент.

Стан здоров'я Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні в онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла на килим. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.

Нещодавно група фахівців та експертів здійснила черговий візит до клініки "Вівамед" з метою оцінити стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.