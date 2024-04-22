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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з конгресменами США потреби у зброї після важливого голосування

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили потреби українських військових у зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Президент подякував американським конгресменам за візит після критично важливого рішення для України - Палата представників підтримала виділення нових коштів на допомогу українським військовим.

"Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі обговорив із американськими законодавцями макрофінансову підтримку та військову допомогу. Зокрема, порушувалися питання потреби України у:

  • артилерійських снарядах;
  • ракети далекого радіусу дії;
  • засобах РЕБ;
  • дронах;
  • бойової авіації;
  • підтримки розвитку оборонної промисловості.

Також під час переговорів сторони обговорили конфіскацію російських активів, підтримку вступу України до НАТО, гарантії безпеки, формулу миру та участь США у саміті світу.

Візит делегації Конгресу

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, в Україну відвідала делегація Конгресу. Це сталося після того, як у Палаті представників більшістю голосів підтримали законопроект про допомогу Україні на 60 млрд доларів . Він передбачає не лише військову, а й фінансову підтримку.

Також до Києва прибув помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн. За його словами, така підтримка України у Конгресі свідчить про те, що допомога триватиме до кінця війни з Росією.

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