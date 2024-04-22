Зеленський обговорив з конгресменами США потреби у зброї після важливого голосування

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили потреби українських військових у зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Президент подякував американським конгресменам за візит після критично важливого рішення для України - Палата представників підтримала виділення нових коштів на допомогу українським військовим.
"Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником", - зазначив Зеленський.
Він розповів, що під час зустрічі обговорив із американськими законодавцями макрофінансову підтримку та військову допомогу. Зокрема, порушувалися питання потреби України у:
Також під час переговорів сторони обговорили конфіскацію російських активів, підтримку вступу України до НАТО, гарантії безпеки, формулу миру та участь США у саміті світу.
Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, в Україну відвідала делегація Конгресу. Це сталося після того, як у Палаті представників більшістю голосів підтримали законопроект про допомогу Україні на 60 млрд доларів . Він передбачає не лише військову, а й фінансову підтримку.
Також до Києва прибув помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн. За його словами, така підтримка України у Конгресі свідчить про те, що допомога триватиме до кінця війни з Росією.
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