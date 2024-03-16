Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими

При цьому президент висловився про зміцнення українського війська.

"Сьогодні говорили з головкомом Сирським, оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими", - зазначив Зеленський.

Крім того, у зверненні глава держави назвав напрямки та відтінки на фронті, де наразі відбуваються найінтенсивніші бойові зіткнення.

"Окремо я хочу відзначити за цей тиждень наших воїнів, які бʼються на передовій – на землі: кожен солдат, кожен командир. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь", - сказав президент.

Також Зеленський висловив вдячність усім бригадам та бойовим підрозділам Сил оборони, які "знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

Про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті і чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.