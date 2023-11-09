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Зеленський обговорив із президентом Парагваю формулу миру

Четвер 09 листопада 2023 18:58
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Зеленський обговорив із президентом Парагваю формулу миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 листопада, провів переговори зі своїм колегою з Парагваю Сантьяго Пенею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись.

"Це правильно, щоб країни Латинської Америки були залучені до вирішення глобальних справ до захисту людських прав та суверенітету націй", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що серед усього того, що вони обговорили сьогодні з президентом Парагваю, він відзначив спільні дипломатичні зусилля щодо формули миру та спільну роботу на міжнародних майданчиках. Він подякував за підтримку України.

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

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