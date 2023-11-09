Зеленский обсудил с президентом Парагвая формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 ноября, провел переговоры со своим коллегой из Парагвая Сантьяго Пеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

По словам президента, внимание Украины к Латинской Америке и Латинской Америки к нашему государству должно только увеличиваться.

"Это правильно, чтобы страны Латинской Америки были привлечены к решению глобальных дел по защите прав человека и суверенитета наций", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что среди всего того, что они обсудили сегодня с президентом Парагвая, он отметил совместные дипломатические усилия по формуле мира и совместную работу на международных площадках. Он поблагодарил за поддержку Украины.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов: