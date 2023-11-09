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Зеленский обсудил с президентом Парагвая формулу мира

Четверг 09 ноября 2023 18:58
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Зеленский обсудил с президентом Парагвая формулу мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 ноября, провел переговоры со своим коллегой из Парагвая Сантьяго Пеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

По словам президента, внимание Украины к Латинской Америке и Латинской Америки к нашему государству должно только увеличиваться.

"Это правильно, чтобы страны Латинской Америки были привлечены к решению глобальных дел по защите прав человека и суверенитета наций", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что среди всего того, что они обсудили сегодня с президентом Парагвая, он отметил совместные дипломатические усилия по формуле мира и совместную работу на международных площадках. Он поблагодарил за поддержку Украины.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая сохранность;
  • Бесперебойная поставка продовольствия;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

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