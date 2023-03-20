Зеленский обсудил гуманитарное сотрудничество с премьером Ирландии

В понедельник, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Украины в Telegram.

"В ходе беседы с премьер-министром Ирландии Лео Варадкар отметил важную поддержку нашего государства и украинцев со стороны Ирландии", - говорится в сообщении. Зеленский поблагодарил за присоединение к Core Group за создание спецтрибунала по агрессии. "Говорили также об украинской формуле мира, об активизации сотрудничества по гуманитарному направлению", - добавил глава Украины.