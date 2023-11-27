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Зеленський обговорив з головою ЄК перемовини щодо вступу України до Євросоюзу

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорювали реформи для перемовин щодо вступу України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та пресслужбу Офісу президента.

За інформацією ОП, глава держави в ході розмови запевнив, що Україна продовжить реалізовувати всі зобов'язання, у тому числі щодо прав національних меншин та зміцнення антикорупційних інституцій.

При цьому у Telegram-каналі уточнюється, що Зеленський пообіцяв фон дер Ляєн, що наша країна виконає всі рекомендації Єврокомісії до саміту 14-15 грудня, на якому лідери країн блоку мають розглянути можливе відкриття вступних переговорів з Україною.

Президент нашої країни поінформував голову ЄК про ухвалені в першому читанні законопроекти, які призначені для посилення боротьби з корупцією.

Також глава держави нагадав про важливість збереження єдності Євросоюзу перед грудневим самітом.

"Він зазначив, що схвалення багаторічної програми допомоги обсягом 50 млрд євро буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу, а рішення щодо початку переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців", - сказано у публікації ОП.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Європейська комісія оприлюднила звіт про успіхи України та інших країн-претендентів на шляху до Євросоюзу.

У документі відомство рекомендувало розпочати вступні переговори з Україною. Це можливо лише у випадку, якщо відповідне рішення підтримають лідери всіх країн блоку.

Питання відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС хочуть розглянути на саміті, що відбудеться 14-15 грудня.

Угорщина вже відкрито виступила проти початку вступних переговорів. Влада країни не хоче допустити, щоб Україна стала членом блоку до завершення війни з Росією.

 

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