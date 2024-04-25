Зеленський обговорив з главою казначейства Британії санкції проти Росії

Джеремі Гант прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі глава держави подякував Британії за допомогу Україні з перших днів російського вторгнення, а також за найбільший пакет оборонної допомоги на суму пів мільярда фунтів стерлінгів, який оголосили напередодні.

Зеленський також відзначив рішення Британії збільшити фінансування оборонних потреб до 2,5% ВВП.

"Дякую вам за такий крок, за рішення, яке не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі. Воно дуже важливе. Було б добре, якби й інші європейські держави збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів", - зазначив президент.

Особливу увагу сторони приділили санкційній політиці. Зеленський та Гант обговорили розширення санкцій проти Росії та закриття "лазівок" для обходу обмежень.

Фото: Зеленський зустрівся з канцлером казначейства Британії (president.gov.ua)