Зеленський обговорив з главою Євроради очікувані результати майбутнього саміту ЄС

За словами Зеленського, вони напередодні саміту лідерів Європейського союзу обговорили очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Євросоюзу.

"Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - зазначив український лідер.

Саміт ЄС

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там мають визначитися щодо перспектив євроінтеграції України, Молдови та Грузії.

Зеленський заявив, що отримання позитивного рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС залежить лише від стійкості країн-членів. Якщо рішення відкладуть, то це означатиме, що глава Кремля Володимир Путін наклав на нього вето.

Також на саміті обговорюватимуть питання виділення Україні 50 млрд євро. Єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан заявив, що лідери ЄС, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає виділення коштів для нашої держави.