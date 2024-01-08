Зеленський провів розмови з еміром Кувейту та королем Бахрейну

Розмова з еміром Кувейту

"Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими", - заявив він.

Під час розмови Зеленький розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру.

Крім того, Зеленський повідомив, шо запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Розмова з королем Бахрейну

Своєю чергою Зеленський повідомив, що перемовини з королем Бахрейну - це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин.

"Торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - додав він.

Зеленський з лідером Бахрейну обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку формули миру.

До того ж він подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі.

Крім того, Зеленський розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності.

Українська "формула миру"

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:

радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій;

справедливість;

екоцид, потребу негайного захисту природи;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

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