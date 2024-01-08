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Зеленський провів розмови з еміром Кувейту та королем Бахрейну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Розмова з еміром Кувейту

"Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими", - заявив він. 

Під час розмови Зеленький розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", - заявив Зеленський. 

Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру. 

Крім того, Зеленський повідомив, шо запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Розмова з королем Бахрейну

Своєю чергою Зеленський повідомив, що перемовини з королем Бахрейну - це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин.

"Торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - додав він. 

Зеленський з лідером Бахрейну обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку формули миру. 

До того ж він подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. 

Крім того, Зеленський розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності.

Українська "формула миру"

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид, потребу негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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