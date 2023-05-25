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Зеленський обговорив авіаційну коаліцію з головою Міноборони Швеції

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Четвер 25 травня 2023 15:47
Зеленський обговорив авіаційну коаліцію з головою Міноборони Швеції Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили авіаційну коаліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Авіаційна коаліція для України

Зазначимо, що авіаційна коаліція, яка передбачає навчання українських пілотів на західних винищувачах та подальші постачання F-16, розпочалася після того, як таку ідею підтримав президент США Джо Байден у ході саміту "Великої сімки".

Також ініціативу підтримали Норвегія, Данія, Велика Британія, Португалія, Нідерланди, Франція, Польща і не тільки.

Раніше українські офіційні особи та військові неодноразово заявляли про те, що наша країна потребує західні винищувачі для того, щоб захистити небо від постійних російських атак.

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