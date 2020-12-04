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Зеленский обещает не закрывать границы для украинцев во время локдауна

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность введения локдауна в Украине в январе существует. Однако для украинцев государственная граница останется открытой.

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Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

"Давайте честно. Совсем избежать локдауна будет действительно очень сложно. Его вероятность в январе существует. Однако я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее сроки его введения и перечень всех карантинных ограничений", - заявил он.

Зеленский пообещал, что о введении локдауна будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.

"Вероятный локдаун в январе не значит, что вам нужно будет сдавать авиабилеты, отменять запланированный отпуск. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда, и для въезда", - добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вводить локдаун в декабре Кабинет министров не планирует. Введение жесткого карантина, возможно, состоится в первые дни января.

По информации источников РБК-Украина, усиленный карантин может быть введен со 2 по 23 января. Речь идет именно об усилении карантина, а не о локдауне. Вместе с тем точной даты на данный момент нет.

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