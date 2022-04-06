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Зеленский: нужно оборвать поток денег, которые РФ получает за нефть и тратит на ракеты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Ирландию убедить партнеров в ЕС по жестким санкциям против России. Глава государства подчеркнул, что нужно перекрыть поток денег, которые Москва получает от нефти, а затем тратит на ракеты и бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Ирландии.

Зеленский отметил, что нужны санкции, которые реально остановят военную машину России. По его словам, необходимо полностью остановить торговлю с Москвой и заблокировать связи российских банков с мировой финансовой системой.

"Надо оборвать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы", - призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что в мире уже давно разработаны соответствующие механизмы и главы государств знают, что нужно делать. По его словам, сегодня единственное препятствие на введении жестких санкций против России - отсутствие принципиальности у отдельных лидеров.

"Политических лидеров, бизнес-лидеров, которые до сих пор думают, что война и военные преступления - это не так страшно, как финансовый ущерб. Я уверен, что лидерство Ирландии может изменить это", - подытожил Зеленский.

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