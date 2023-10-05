Зеленський про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: складний і має "гучні" питання

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії містить "гучні" питання, через які його прийняття потребує зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

"12-й пакет санкцій рухається повільніше, на жаль. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об'єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має "гучні" питання щодо санкцій, керівництва "Газпрому", ядерної галузі РФ", - розповів президент.

Він додав, що зараз у питанні нового пакету багато викликів. І щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Новий пакет санкцій

Нагадаємо, ще в середині вересня видання Bloomberg повідомляло, що Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії.

Згідно з інформацією видання, його можуть затвердити у першій половині жовтня чи під час саміту США-ЄС, який відбудеться наприкінці місяця.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що ЄС у новому пакеті необхідно сконцентрувати обмеження проти оборонної промисловості країни-агресора та обходу чинних санкцій.