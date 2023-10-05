ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: складний і має "гучні" питання

Гранада, Четвер 05 жовтня 2023 19:31
UA EN RU
Зеленський про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: складний і має "гучні" питання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії містить "гучні" питання, через які його прийняття потребує зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

"12-й пакет санкцій рухається повільніше, на жаль. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об'єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має "гучні" питання щодо санкцій, керівництва "Газпрому", ядерної галузі РФ", - розповів президент.

Він додав, що зараз у питанні нового пакету багато викликів. І щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Новий пакет санкцій

Нагадаємо, ще в середині вересня видання Bloomberg повідомляло, що Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії.

Згідно з інформацією видання, його можуть затвердити у першій половині жовтня чи під час саміту США-ЄС, який відбудеться наприкінці місяця.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що ЄС у новому пакеті необхідно сконцентрувати обмеження проти оборонної промисловості країни-агресора та обходу чинних санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Газпром Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України