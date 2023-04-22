Зеленський про нові санкції проти РФ: що жорсткіші обмеження, то швидше закінчиться війна

Введення жорсткіших санкцій проти Росії може вплинути на швидкість завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що сьогодні затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти Росії. Вони насамперед спрямовані на російський військово-промисловий комплекс. Обмеження запровадили проти 322 компаній, серед яких виробники зброї, комплектуючих тощо.
До інших санкційних списків увійшли юрособи та фізособи, які допомагають Росії обходити санкції та задіяні у знищенні свободи як у РФ, так і в Україні.
Президент зазначив, що всі санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема щодо синхронізації з партнерами.
За словами Зеленського, зараз ліквідація будь-яких можливостей обходити санкції є загальним завданням абсолютно всіх, хто хоче, щоб Україна перемогла у війні швидше.
"Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов'язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни - то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, про те, що Зеленський ввів у дію нові санкції України проти Росії, стало відомо сьогодні, 22 квітня, вдень.
Також ми писали, що, за неофіційними даними, до нового пакету санкцій ЄС проти Росії не ввійшли обмеження щодо атомної сфери та імпорту алмазів.
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