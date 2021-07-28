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Зеленский о нормандской встрече: уверен, она будет, но все зависит от России

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится. Но все зависит от России.

Об этом украинский лидер заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки" мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", - заявил он.

В середине июля Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи, но этот процесс откладывает Россия.

Напомним, президент Украины жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийНормандский формат