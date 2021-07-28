Зеленский о нормандской встрече: уверен, она будет, но все зависит от России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится. Но все зависит от России.
Об этом украинский лидер заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки" мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", - заявил он.
В середине июля Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи, но этот процесс откладывает Россия.
Напомним, президент Украины жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.