Зеленский о нормандской встрече: уверен, она будет, но все зависит от России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится. Но все зависит от России.

Об этом украинский лидер заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию мероприятия.

"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки" мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", - заявил он.

В середине июля Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи, но этот процесс откладывает Россия.