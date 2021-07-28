Зеленський про нормандську зустріч: певен, вона буде, але все залежить від Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч відбудеться. Але все залежить від Росії.

Про це український лідер заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію заходу.

"Питання повернення Донбасу, питання "тиші" на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Всі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії", - заявив він.

У середині липня Зеленський заявив про необхідність проведення нормандської зустрічі, але цей процес відтерміновує Росія.