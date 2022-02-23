Зеленский: нельзя предсказать шаги Путина и "ЛДНР", но мы готовы к любому развитию событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрогнозировать следующие шаги российского лидера Владимира Путина и главарей так называемых "ЛДНР" нельзя. Однако украинский народ и армия готовы к любому развитию событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.
"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу сказать", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что и без прогнозов о будущих шагах России и "ЛДНР" он знает, как будет действовать украинская армия.
"Эти шаги буду знать только я и наша армия и, поверьте, мы к этому готовы", - добавил Зеленский.
Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принято решение о введении в Украине чрезвычайного положения на 30 дней с возможностью продления еще на месяц.
О том, какие ограничения будут действовать при чрезвычайном положении - в материале РБК-Украина.