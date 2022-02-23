Зеленский: нельзя предсказать шаги Путина и "ЛДНР", но мы готовы к любому развитию событий

"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу сказать", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что и без прогнозов о будущих шагах России и "ЛДНР" он знает, как будет действовать украинская армия.

"Эти шаги буду знать только я и наша армия и, поверьте, мы к этому готовы", - добавил Зеленский.