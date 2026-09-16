Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Що заважає провести вибори

Володимир Зеленський заявив, що Україна може організувати вибори за умови припинення вогню на кілька місяців. За його словами, цей період можна використати не лише для підготовки голосування, а й для подальшої роботи над завершенням війни.

При цьому президент вважає проведення виборів під час активних бойових дій неможливим. На організацію голосування впливають як законодавчі обмеження, так і питання безпеки виборців, роботи дільниць та самого виборчого процесу.

Головна проблема – 9 млн українців

Окремо Зеленський звернув увагу на українців, які зараз перебувають за межами країни. За його оцінкою, йдеться приблизно про 9 млн осіб.

Президент наголосив, що до повномасштабного вторгнення за кордоном під час виборів голосували близько 500 тисяч українців. Тому організація голосування для цьогорічної кількості громадян за кордоном стане окремим викликом.

Що робити з окупованими територіями

Ще одне питання стосується мешканців тимчасово окупованих територій. Необхідно визначити, чи зможуть вони брати участь у виборах і як можна буде забезпечити проведення голосування в районах, де знаходяться російські військові.

Раніше Зеленський виступав проти проведення виборів безпосередньо під час активної війни. Тепер він припускає такий процес після тимчасового припинення вогню, яке має дати достатньо часу для його організації.