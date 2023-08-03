Зеленський назвав співпрацю Дніпра та Чехії одним з прикладів міжнародного муніципального співробітництва

Президент Володимир Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення. Він також навів низку прикладів успішного муніципального партнерства, що допомагає залучати допомогу міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави держави.

"У Дніпрі - співпраця з Чехією. Місцева влада напряму працює з партнерами заради відновлення. І це додає більше швидкості та додає ефективності", - сказав Зеленський.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що менше ніж за пів року муніципалітет провів п'ять зустрічей із чеськими колегами на всіх рівнях - від урядовців, дипломатів, парламентарів і бізнесу до візиту до Дніпра президента Чехії Петра Павела.

"Це не просто церемоніальні зустрічі, а кропітка праця, що вже найближчим часом дасть практичний результат. Я хотів би подякувати Володимиру Олександровичу за об'єктивну оцінку нашої діяльності, бо сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування підтримувало центральну владу, зокрема й у міжнародних відносинах", - додав Філатов.

Нагадаємо, раніше під час Конгресу місцевих та регіональних влад міністр оборони Олексій Резніков відзначив допомогу міста Силам Оборони.