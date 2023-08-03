ua en ru
Чт, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський назвав співпрацю Дніпра та Чехії одним з прикладів міжнародного муніципального співробітництва

Новость на русском →
Четвер 03 серпня 2023 10:16
Зеленський назвав співпрацю Дніпра та Чехії одним з прикладів міжнародного муніципального співробітництва Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення. Він також навів низку прикладів успішного муніципального партнерства, що допомагає залучати допомогу міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави держави.

"У Дніпрі - співпраця з Чехією. Місцева влада напряму працює з партнерами заради відновлення. І це додає більше швидкості та додає ефективності", - сказав Зеленський.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що менше ніж за пів року муніципалітет провів п'ять зустрічей із чеськими колегами на всіх рівнях - від урядовців, дипломатів, парламентарів і бізнесу до візиту до Дніпра президента Чехії Петра Павела.

"Це не просто церемоніальні зустрічі, а кропітка праця, що вже найближчим часом дасть практичний результат. Я хотів би подякувати Володимиру Олександровичу за об'єктивну оцінку нашої діяльності, бо сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування підтримувало центральну владу, зокрема й у міжнародних відносинах", - додав Філатов.

Нагадаємо, раніше під час Конгресу місцевих та регіональних влад міністр оборони Олексій Резніков відзначив допомогу міста Силам Оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Днипро
NEWS
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи