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Зеленский назвал сотрудничество Днепра и Чехии одним из примеров международного муниципального сотрудничества

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Четверг 03 августа 2023 10:16
Зеленский назвал сотрудничество Днепра и Чехии одним из примеров международного муниципального сотрудничества Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский призвал украинских послов искать больше инвестиций для нуждающихся в восстановлении регионов. Он также привел ряд примеров успешного муниципального партнерства, помогающего привлекать помощь международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы государства.

"В Днепре - сотрудничество с Чехией. Местные власти напрямую работают с партнерами ради восстановления. И это придает больше скорости и придает эффективности", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что менее чем за полгода муниципалитет провел пять встреч с чешскими коллегами на всех уровнях – от чиновников, дипломатов, парламентариев и бизнеса до визита в Днепр президента Чехии Петра Павела.

"Это не просто церемониальные встречи, а кропотливый труд, который уже в ближайшее время даст практический результат. Я хотел бы поблагодарить Владимира Александровича за объективную оценку нашей деятельности, потому что сегодня очень важно, чтобы местное самоуправление поддерживало центральную власть, в том числе и в международных отношениях", - добавил Филатов.

Напомним, ранее во время Конгресса местных и региональных властей министр обороны Алексей Резников отметил помощь города Силам Обороны.

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