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Зеленський назвав очікування від Клименка в РНБО, чекає на пропозиції

18:26 04.08.2026 Вт
2 хв
Чим же займатиметься новий секретар РНБО?
aimg Анастасія Никончук
Зеленський назвав очікування від Клименка в РНБО, чекає на пропозиції Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Стало відомо, які завдання поставлено перед новим секретарем Ради національної безпеки та оборони Ігорем Клименком після його призначення на цю посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Які завдання поставив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка.

За словами глави держави, під час роботи міністром внутрішніх справ Клименко продемонстрував здатність ефективно координувати роботу силових та рятувальних структур, і тепер цей досвід має бути використаний на новій посаді.

"Ігор довів свою ефективність роботою у Міністерстві внутрішніх справ України", - наголосив глава держави.

За його словами, МВС об'єднує систему органів безпеки та рятувальних служб, роботу яких координує міністр внутрішніх справ.

Наразі аналогічну координаційну функцію необхідно максимально посилити вже у РНБО України.

Підготовка до зими та розвиток оборонної промисловості

За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш злагоджену взаємодію уряду, Офісу президента, військового командування та спеціальних служб під час підготовки країни до зимового періоду.

Президент також наголосив на необхідності максимально прискорити підготовку до локалізації в Україні виробництва систем протиповітряної оборони, необхідних ракет та інших видів озброєння.

Крім того, серед пріоритетів названо протидію кіберзагрозам з боку Росії та боротьбу з російською дезінформацією.

"Чекаю від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення необхідно ухвалити заради великих результатів для України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили про оновлення підходів до роботи Ради національної безпеки та оборони. У рамках змін було перерозподілено напрями відповідальності, а Ігорю Клименку та Рустему Умерову визначили нові завдання у системі національної безпеки та оборони країни.

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Володимир Зеленський Клименко РНБО
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