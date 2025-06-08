Зеленський назвав фактори, за яких Путін зможе перемогти Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну проти Україну. Однак є фактори, які можуть змінити цю ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News .

Зеленський розповів, що на думку президента США Дональда Трампа, Путін перемагає у війні. Однак це не є правдою.

"Здається, він говорив про це відкрито. І я знаю, що він розповідав про це деяким людям зі свого оточення. Я вважаю, що це не відповідає дійсності. Це неправда, і я маю на увазі не його слова, а реальну ситуацію. Це не перемога, коли ви реально витрачаєте мільйон людей для того, щоб здобути кілька тисяч кілометрів. Це не перемога", - сказав президент.

Він пояснив, що це ініціатива через велику кількість людей і кількість зброї, додавши, що: "Ця ініціатива у ваших руках. Але це не перемога, і я сказав це президенту Трампу. Ви побачите, що це не перемога".

Президент зазначив, що якщо США та Європа зупинять допомогу Україні і вийдуть з цієї ситуації, тоді у РФ є шанси перемогти. Водночас він підкреслив, що навіть без партнерів росіянам було важко окупувати Україну на самому початку війни.

"Тож Путін у жодному разі не зможе за тих обставин, які зараз склалися, виграти цю війну, якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці. Це неможливо. Отже, він може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна на багато-багато років і без санкцій", - сказав глава держави.

За його словами, це саме те, чого хоче Путін, оскільки йому потрібні гроші на війну і "він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті". Однак виходячи з того, як сталося, диктатору дали гроші для війни.

"Так, це його мета. Ось чому він хоче окупувати нас, знищити. Саме він нафти, від енергетики залежить його економіка. І нам потрібно якомога швидше запровадити санкції. Ми втратили багато років. Вони могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту - 30 доларів, які потрібні, не більше. І ми втратили три роки, ми дали їм ці гроші", - пояснив Зеленський.

Він додав, що Росія продала великий обсяг енергії Китаю, Індії, Бразилії та іншим країнам. Крім того, завдяки продукції, яку виробляють низка країн, РФ змогла виготовити ракети.

"І з санкціями знову те саме, і з банківськими системами, і з оборонним сектором, будьмо чесними, адже без американських, тайванських, китайських і деяких європейських партнерів, без продукції цих компаній, без деталей, які вони виробляють, Путін не зміг би виготовити таку велику кількість ракет", - підкреслив президент.

На питання про те, чи зможе РФ виграти, якщо більше не буде американської допомоги, Зеленський сказав, що швидше за все, Росія матиме більше шансів для цього. Крім того, Україна матиме набагато більше втрат.

"У нас буде більше втрат, набагато більше. Без допомоги США, яку вони можуть надати нам, наприклад, ракети для Patriot. Якщо вони перестануть допомагати... Сьогодні ми використовували системи Patriot, їх недостатньо, але все одно ми їх використовували. Отже, якщо США не нададуть нам ракети, що буде? Більше втрат, більше людей загине", - резюмував глава держави.