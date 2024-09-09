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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав два напрямки фронту, де Росія має втратити боєздатність

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 вересня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Покровський та Курахівський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами Зеленського, він заслухав детальну доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Доповідь стосувалась донецьких напрямків. 

"Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський - саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - заявив Зеленський.

Також Сирський доповів щодо оборони Харківської області та щодо операції ЗСУ на території Росії - у Курській області.

"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де - сусідів", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту вже кілька місяців. Росіяни перебувають на відстані 11 км від Покровська, через що оголошено примусову евакуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни активно використовують артилерію та авіацію, щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень, з втратами до 300 солдатів. Наразі росіяни призупинили наступ на Покровськ.

За словами Сирського, Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. Зокрема, Курська операція позбавила РФ можливості маневрувати своїми частинами.

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