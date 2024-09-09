Зеленський назвав два напрямки фронту, де Росія має втратити боєздатність

За словами Зеленського, він заслухав детальну доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Доповідь стосувалась донецьких напрямків.

"Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський - саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - заявив Зеленський.

Також Сирський доповів щодо оборони Харківської області та щодо операції ЗСУ на території Росії - у Курській області.

"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де - сусідів", - підкреслив Зеленський.