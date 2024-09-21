Зеленський назвав дату зустрічі з Трампом і розповів, чого очікує від розмови з Гарріс

Він зазначив, що під час свого візиту у США наступного тижня точно зустрінеться з опоненткою Трампа - кандидаткою на пост президента від Демократичної партії Камалою Гарріс. Зеленський хоче дізнатися, що вона думає з приводу цього плану перемоги України.

"Як я вам сказав: в плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто в США буде новий президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться. І також я буду говорити з Конгресом. Мені потрібна їх підтримка в цій справі", - пояснив президент.

Щодо зустрічі з Трампом Зеленський сказав: "Обов’язково, так. Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо".

За словами президент, зустріч з Дональдом Трампом, ймовірно, відбудеться 26-27 вересня.