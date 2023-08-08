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Зеленський назвав дату проведення саміту Кримської платформи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що провів сьогодні, 8 серпня, переговори з главою уряду Нідерландів. Він обговорював захист мирних українців від російських окупантів та посилення наших воїнів на передовій.

Зеленський розповів, що вже готуються нові оборонні пакети та посилення української авіації сучасними літаками.

"Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Крім того, я запросив Марка взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів - цей саміт відбудеться вже 23 серпня", - заявив президент.

Кримська платформа

Нагадаємо, Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Перший саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Головною метою Кримської платформи є консолідація міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав та свобод населення півострова, а також посилення безпеки в Європі і на глобальному рівні.

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Володимир ЗеленськийКримська платформаКрымВійна Росії проти України