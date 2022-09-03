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Зеленский назвал Западу очевидный способ защитить украинцев от террора РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Самым очевидным способом защитить украинцев от российского террора является помощь Запада с противовоздушной обороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он отметил, что сегодня хорошие результаты показали Воздушные силы, сбив российские ракеты "Калибр", ударный вертолет и беспилотники.

"Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной - это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что Российская Федерация в этом году готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Он также отреагировал на сегодняшний взрыв на выставке оружия в Чернигове и пообещал, что виновные будут наказаны.

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