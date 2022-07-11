Зеленский назвал задачу, которая стоит перед украинскими военными

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинг а с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Задачей всех наших военных является деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о планах деоккупации юга, о которых недавно заявил глава Министерства обороны Алексей Резников.

Зеленский добавил, что он не может более подробно раскрывать подробности тех или иных планов военного командования.