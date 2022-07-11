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Зеленский назвал задачу, которая стоит перед украинскими военными

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Задачей бойцов Вооруженных сил Украины является деоккупация всей территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Задачей всех наших военных является деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о планах деоккупации юга, о которых недавно заявил глава Министерства обороны Алексей Резников.

Зеленский добавил, что он не может более подробно раскрывать подробности тех или иных планов военного командования.

Напомним, ранее Резников заявлял, что Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные юга территории Украины, поскольку они являются жизненно важными для экономики страны.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины