Зеленский назвал возможную цель Путина: продовольственный и политический кризис в мире
Украинский президент Владимир Зеленский назвал еще одну возможную цель президента России Владимира Путина в войне против Украины. По его мнению, одной из целей может быть мировой продовольственный и политический кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к странам G7.
"За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Следовательно, в Азии, Африке, даже Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие. Это однозначно завершится политической дестабилизацией. Может в этом тоже цель руководства Российской Федерации", - отметил Зеленский.
По его словам, лучше сейчас усилить санкции против России на столько, на сколько нужно, чтобы остановить военную машину, чем разбираться с последствиями продовольственного кризиса.
Напомним, ранее Зеленский в обращении к НАТО заявил, что для борьбы с российским вторжением Киеву нужна военная помощь без ограничений.
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