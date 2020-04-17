Зеленский назвал условия смягчения карантина

В пятницу, 24 апреля, карантинные мероприятия из-за коронавируса будут смягчены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что в мае возможны частичные смягчение для движения транспорта.

"Те меры карантина, которые ввело государство... Если будет самоизоляция, если люди, которых мы забираем из других стран, и они подписываются к обязательной обсервации. Вы видите, что они делают? Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Есть план "Б". Я уверен, что это план "А". Будет карантин. С правительством 24 числа (апреля - ред.) мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут", - заявил Зеленский.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, после Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. При этом он добавил, что на сегодня в Украине более 4,5 тысячи больных.

Кроме того, президент отметил, что у украинцев нет другого выбора, как встречать пасхальные праздники дома, потому что в Украине нет волны заражения коронавирусом.