Зеленский назвал сроки обеспечения жильем пострадавших от взрыва на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавшие от взрыва на столичных позняках получат квартиры в течение месяца - полтора. При этом он отметил, что лишь 12 из 40 квартир уже готовы к заселению.

Об этом заявил президент в эфире программы "Право на владу".

Он отметил, что квартиры для пострадавших находятся на территории Киева, а не области (по информации Офиса президента 12 квартир выделили в Феофании).

По словам президента, квартиры были выделены не за бюджетные деньги.

"Мы поговорили с застройщиками. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Они понимают, что мы вместе можем помочь пострадавшим", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский выделил первые 12 квартир пострадавшим от взрыва на Позняках.

Ранее сообщалось, что киевская власть выделит 30 млн гривен на новое жилье.