Зеленский назвал предпосылки победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпосылками победы Украины в войне с Россией является сплоченность украинского народа. Также он заявил, что поддержка Вооруженных сил Украины является предпосылками к освобождению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Украинцев не нужно убеждать, чтобы становиться добровольцами, не нужно стимулировать, чтобы стали помогать друг другу. Мощная поддержка Вооруженных сил всем народом Украины. Искреннее волонтерское движение. Массовое вступление в терроборону. Солидарность всех наших людей. Это предпосылки победы. Предпосылки освобождения всей нашей страны", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.