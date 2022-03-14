ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал предпосылки победы Украины в войне

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 14:23
Зеленский назвал предпосылки победы Украины в войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпосылками победы Украины в войне с Россией является сплоченность украинского народа. Также он заявил, что поддержка Вооруженных сил Украины является предпосылками к освобождению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Украинцев не нужно убеждать, чтобы становиться добровольцами, не нужно стимулировать, чтобы стали помогать друг другу. Мощная поддержка Вооруженных сил всем народом Украины. Искреннее волонтерское движение. Массовое вступление в терроборону. Солидарность всех наших людей. Это предпосылки победы. Предпосылки освобождения всей нашей страны", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе