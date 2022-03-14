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Зеленський назвав передумови перемоги України у війні

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 14:23
Зеленський назвав передумови перемоги України у війні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передумовами перемоги України у війні з Росією є згуртованість українського народу. Також він заявив, що підтримка Збройних сил України є передумовами до звільнення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Українців не потрібно переконувати, щоб ставати добровольцями, не потрібно стимулювати, щоб стали допомагати один одному. Потужна підтримка Збройних сил усім народом України. Щирий волонтерський рух. Масовий вступ в терроборону. Солідарність всіх наших людей. Це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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