Зеленский назвал ожидания от нового министра социальной политики

Одной из приоритетных задач нового министра социальной политики Оксаны Жолнович будет разъяснение прав людей и механизмов выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"Ожидаю от нее (Жолнович - ред.) большей активности в разъяснении людям всех нюансов социальной политики, конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, предоставляемых государством", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что также необходимо ускорить осовременивание нормативной базы соцполитики, в котором роль министра должна быть существенной.