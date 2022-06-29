Зеленский назвал настоящую цель России в войне

Россия в войне против Украины имеет более масштабные цели. Российское руководство хочет захватить не только наше государство, но другие соседние страны.

Гарант считает, что Россия планирует полностью уничтожить украинские города, обстреливая их из тяжелого вооружения. РФ уже делает это на востоке и юге Украины.

"Для чего это? Для чего бомбы? Для чего тотальные артиллерийские удары? Российская армия делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме развалин. А тогда так называемая "вторая армия мира" заходит в эти города - уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины", - отметил президент.

Зеленский заявил, что Россия хочет расширить границы, считает своей собственностью бывшие республики СССР. По его словам, под ударом могут быть страны Балтии, Молдова и Польша.

"Она (Россия, - ред.) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это - истинная цель России. Вопрос - кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ - все они. Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят еее поработить", - пояснил президент.

Лидер Украины предостерег членов НАТО, что в течение года ситуация может ухудшиться, что приведет к "реальному провалу" альянса. Поскольку под ударом России могут оказаться участники оборонного союза.