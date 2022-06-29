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Зеленский назвал настоящую цель России в войне

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Мадрид, Среда 29 июня 2022 14:00
Зеленский назвал настоящую цель России в войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в войне против Украины имеет более масштабные цели. Российское руководство хочет захватить не только наше государство, но другие соседние страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Гарант считает, что Россия планирует полностью уничтожить украинские города, обстреливая их из тяжелого вооружения. РФ уже делает это на востоке и юге Украины.

"Для чего это? Для чего бомбы? Для чего тотальные артиллерийские удары? Российская армия делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме развалин. А тогда так называемая "вторая армия мира" заходит в эти города - уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины", - отметил президент.

Зеленский заявил, что Россия хочет расширить границы, считает своей собственностью бывшие республики СССР. По его словам, под ударом могут быть страны Балтии, Молдова и Польша.

"Она (Россия, - ред.) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это - истинная цель России. Вопрос - кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ - все они. Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят еее поработить", - пояснил президент.

Лидер Украины предостерег членов НАТО, что в течение года ситуация может ухудшиться, что приведет к "реальному провалу" альянса. Поскольку под ударом России могут оказаться участники оборонного союза.

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении к НАТО также заявил, что его участие на следующем саммите будет свидетельством победы Украины.

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